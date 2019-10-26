Сказала, что я стал дедушкой: отец похитительницы младенца под Киевом рассказал о дочери (фото)

Похитительница четырехмесячного младенца в Коцюбинском под Киевом решением Ирпенского райсуда отправлена под ночной домашний арест, и теперь 26-летней Анастасии Полищук запрещено покидать место жительства с восьми вечера до восьми утра до 22 декабря. Девушка проживает в Святошинском районе столице, куда приехала после контузии на фронте на Донбассе.

Уроженка Бердичева в Житомирской области получила образование воспитателя, после чего отправилась в Киев учиться на журналиста. Во время Революции Достоинства девушка принимала активное участие в событиях на Майдане, была медиком-волонтером. Анастасия познакомилась на протестах с Дмитрием Глотовым, который стал ее первым мужем.

Анастасия Полищук (Фото из соцсети)

Свадьбу даже показали по телевидению - невеста оделась в традиционный украинский наряд, а на женихе была военная форма. Так, после российской интервенции на Донбассе Глотов отправился на фронт в составе добровольческого батальона "Айдар".

Похитительница ребенка под Киевом Анастасия Полищук мечтала иметь детей (Фото из соцсети)

Как рассказал отец Насти, дочь также была в зоне боевых действий, в Дебальцево и Славянске. Об этом передает "Обозреватель".

Он вспоминает, что дочь всегда тянулась к детям, подрабатывала няней в столице, и иногда даже жила с ребенком, ухаживая за ним.

Анастасия Полищук (Фото из соцсети)

Через некоторое время Анастасия и Дмитрий разошлись, и затем у девушки появился другой возлюбленный Александр К, с которым они жили в гражданском браке.

"Кто этот мужчина - не знаю, иногда он всплывал в телефонном разговоре. Вроде занимался строительством", - рассказал он и добавил, что Анастасия обещала приехать в Бердичев в гости к родителям и сестрам вместе с любимым, как только он на работе сдаст объект и получит деньги.

Отметим, что согласно данным правоохранителей, этот мужчина в настоящее время отбывает наказание в месте лишения свободы.

После резонансного похищения младенца у 19-летней мамы в Коцюбинском 23 октября и успешной операции полиции по задержанию Полищук ее родители были шокированы произошедшим.

Маленького Дениса полиции удалось оперативно найти (Фото: пресс-служба полиции)

Отец Анастасии рассказал, что за 3 дня до случившегося дочь заявила ему, что он стал дедушкой.

"А потом мы узнаем, что она похитила ребенка, и видим по телевизору. Я не могу к ней плохо относиться, потому что она моя дочь. Но и оправдать ее поступок не могу. Мама переживает сильнее меня, ведь она рожала ее", - говорит мужчина.

Как рассказала ранее сама Анастасия Полищук, она решила украсть чужого ребенка, чтобы скрыть викидыш, а украденного ребенка хотела воспитывать как собственного.

Напомним, 23 октября, вся украинская общественность переполошилась новостью о похищении младенца в Киевской области. Женщина выдала себя за волонтера, втерлась в доверие 19-летней мамы и увезла ребенка на такси. Полиция объявила план "Перехват" и уже через пять часов нашла ребенка. Сама Полищук раскаивалась и просила прощения у напуганной матери, говоря, что хотела одолжить малыша на время.