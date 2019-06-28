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Скандальной чиновнице объявили о подозрении из-за избиения мужа и консьержки

STYLERЖизнь    28.06.2019 - 10:01
Скандальной чиновнице объявили о подозрении из-за избиения мужа и консьержки
Наталья Баласинович (фото с соцсетей)

Прокурата неоднократно вызывала к себе Наталью Баласинович, но она игнорировала это

Глава Васильковского районного совета Киевской области Наталья Баласинович обвиняется в нанесении легких телесных повреждений и хулиганстве. Прокуратура заочно сообщила ей о данном подозрении. Об этом сообщает ТСН.

В прокуратуре заявили, что 34-летнюю Баласинович вызывали не раз, чтобы объявить ей подозрение, но скандальная чиновница так ни разу не появилась.

По данным прокуратуры, следствие установило, что Баласинович побила своего мужа из-за ревности. В результате легких телесных повреждений у мужчины были проблемы со здоровьем.

Видео: YouTube/Tory Nyava

Кроме того, чиновница грубо нарушала общественный порядок, оскорбляла мать потерпевшего и избивала женщину-консьержу. С учетом этих обстоятельств прокуратура Киева неоднократно вызывала Баласинович с целью объявления ей подозрения в соответствии ст. 481 УПК Украины, но она вызовы игнорировала.

Вчера, 27 июня прокуратура города Киев заочно сообщила Баласинович о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 1, 2 ст. 125, ч. 1 ст. 296 УК Украины и направили подозрение по месту ее работы и жительства.

Напомним, что Наталья Баласинович обругала женщину, чем вызвала сильное возмущение в соцсетях.

Мы также писали о том, что Баласинович прокомментировала свое поведение, а именно ругань и плевки в скандальных видеороликах, которые шокировали пользователей сети.

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