На скандальной базе отдыха в Кирилловке выявили еще одно опасное заболевание

В Кирилловке на базе отдыха выявили стафилококк и сальмонеллу (коллаж РБК-Украина)

В Кирилловке на базе отдыха обнаружили ротавирусные инфекции

В курортной Кирилловке на базе отдыха "Днепровские зори", где в начале июля произошло массовое отравление отдыхающих, при бактериологическом обследовании обнаружены стафилококк и сальмонелла.

Деятельность базы была приостановлена ​​до выполнения всех требований по восстановлению надлежащего санитарного состояния. Об этом 16 июля сообщил начальник Госпродпотребслужбы в Запорожской области Виктор Шершнев, передает "Суспільне".

Наличие бактериального загрязнения оборудования и инвентаря было выявлено в результате санитарно-эпидемиологической проверки.

На руководителя базы отдыха составили протокол об административных нарушениях за несоблюдение санитарных норм. Санкция предполагает штраф от 2 до 25 тысяч гривен.

9 июня базу отдыха "Днепровские зори" выставили на продажу.

Сообщается, что ее руководство обратилось в территориальные органы Госпродпотребслужбы относительно восстановлению работы базы.

Напомним, что золотистый стафилококк является наиболее патогенным для человека, способным вызывать развитие гнойно-воспалительных процессов практически во всех органах.

В отличие от обычной стафилококковой инфекции, бактерии МРЗС (метициллин-резистентный золотистый стафилококк) устойчивы к воздействию обычных антибиотиков и сложнее поддаются лечению. Они более токсичны, чем обычные бактерии стафилококка и способны вызывать опасное для жизни заболевание.

МРЗС передается при непосредственном физическом контакте с бактериями, и обычно не передаются через воздух, но могут передаваться при непосредственном контакте с жидкостью, выделяемой при кашле или чихании.

Ранее сообщалось, что эта база отдыха в Кирилловке работала без разрешительных документов. После инцидента с пищевым отравлением было принято решение провести на всех базах отдыха Азовского побережья внеплановые проверки.

Как стало известно, источником отравления в Кирилловке 1 июля стала окрошка, которую люди ели на ужин.