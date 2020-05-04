Скандально известный хирург устроил пьяное ДТП в Киеве (фото)

В Киеве ДТП устроил известный украинский врач Сергей Саволюк. Его авто Volkswagen Polo выехало на встречку улицы с односторонним движением, где избежало столкновения с движущимся транспортом, но врезалося в два припаркованных авто.

Авария случилась еще 28 апреля в 22:20 на перекрестке Межигорской и Набережно-Луговой, но о личности водителя стало известно только сейчас. Об этом сообщается на Facebook-странице dtp.kiev.ua

"В Киеве ездят пьяными за рулем даже уважаемые врачи... От прохождения теста на алкогольное опьянения водитель отказался в присутствии понятных и свидетелей", - говорится в сообщении.

В Киеве ДТП устроил уважаемый врач (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)

Сергей Саволюк - доктор медицинских наук, профессор и заведующий кафедры хирургии и сосудистой хирургии Национальной медицинской академии последипломного образования им. П. Л. Шупика.

Выяснилось, что врач и раньше попадался на пьяном вождении. В прошлом году Саволюка остановили за нарушение ПДР, а драгер показал 1,42 промилле (при допуске 0,2). Но суд вынес решение в пользу хирурга, так как он предоставил справку от нарколога, что был трезв.

В Киеве ДТП устроил известный хирург (скрин: facebook.com/dtp.kiev.ua)

Ранее мы писали, что в Николаеве за рулем автомобиля умер известный украинский спортивный тренер.