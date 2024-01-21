Скандальні учасники Нацвідбору влаштували "кривавий" перформанс на Хрещатику (фото)

NAHABA виступили на Хрещатику

Артисти презентували живе виконання свого конкурсного треку на Нацвідбір "GLASSS", перевіривши реакцію глядячів, яких, до речі, зібралося немало на центральній вулиці столиці.

NAHABA (виступили на Хрещатику фото: instagram.com/nahaba_band)

У номері був використаний перформенсний прийом: червона фарба, яка, ймовірно, мала б викликати у фанів асоціації з кров’ю.

Судячи з бурхливої реакції юзерів у мережі, виступ артистів не залишив байдужим нікого з присутніх.

Реакція юзерів на виступ NAHABA (фото: instagram.com/nahaba_band)

Нагадаємо, 11 січня учасники Нацвідбору на Євробачення 2024 презентували конкурсні пісні.

Після цього в соцмережах почали обговорювати, що пісня гурту NAHABA схожа на пісню російського гурту "Тату".

Пізніше музиканти заявили, що їм прикро, що деякі українці досі тримають у голові російський контент.

"Насправді дуже сумно, що один російський гурт в даному стилі може перекрити просто сотні різних проєктів в даному жанрі у всьому світі", - прокоментували вони.