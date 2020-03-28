ru
ua

Скандальная нардеп заразилась коронавирусом: недавно родила ребенка

Новости » Коронавирус   

Анна Скороход заразилась коронавирусом

Народный депутат Анна Скороход заболела коронавирусом. Об этом сообщила сама парламентарий, которую исключили из фракции "Слуга народа" после громкого скандала.

Нардеп попросила всех, кто близко общался с ней, уйти на самоизоляцию на 14 дней. Кроме того, Скороход пожаловалась, что в последнее время не чувствует никаких запахов.

"Для того, чтоб больше не ходили слухи, хочу сообщить, что сегодня мне подтвердили положительный тест на коронавирус Covid 19. В связи с чем, прошу всех, кто близко общался со мной последнее время, уйти на самоизоляцию на 14 дней. Основной признак у меня - не чувствую никаких запахов", - сообщила депутат, пообещав написать историю о том, как она пыталась сделать тест на COVID-19.

Анна Скороход заболела коронавирусом (скрин: Telegram депутата)

Отметим, что в средине февраля 30-летняя Анна Скороход стала мамой - она родила мальчика. О том, как чувствует себя малыш, депутат умолчала.

Напомним, коронавирусом заболело уже как минимум пять народных депутатов помимо Анны Скороход. Среди них Сергей Шахов, Сергей Рудик и Руслан Горбенко.

Скандал с Анной Скороход разразился после того, как нардепы отказались принимать ее правки к законопроекту о транспортировке природного газа. После чего она обвинила с трибуны Верховной Рады, что ее мужа бизнесмена Алексея Алякина задержали за то, что она не голосует в унисон со всей фракцией. Скороход из "Слуги народа" исключили.

Кабмин продлил карантин на 30 дней в связи с пандемией коронавируса Ракетный катер РФ обнаружили в морской экономической зоне Украины
Читать все новости