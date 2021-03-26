Скандальная 8-летняя блогерша пожаловалась на соцслужбы: не дают видеться с бойфрендом

"Где были социальные службы, когда я в пять лет спала с мамой на полу и у нас не было денег хоть на одну кровать? Помогать надо было раньше… Забирать у меня любимых людей – это не помощь", – возмутилась 8-летняя Милана.

Девочка рассказала, что родители ее возлюбленного Паши запретили им общаться. Пока она не знает, временное ли это решение или постоянное.

Мила Маханец жалуется на соцслужбы (Скриншот)

Что говорит мама Милы Маханец, ведущая ее страницу в соцсети

По словам мамы Миланы, инициатором этого всего были сами дети. И в роман детей не вкладывалось то, что сейчас показывают СМИ.

"Я не планировала никогда зарабатывать на ребенке... Я планирую, чтобы она была популярным блогером, когда она вырастет. Когда она сама сможет вести свою страницу".

Милана, Паша и их родители уже дали показания в полиции. Дарья надеется, что уголовное производство относительно возможного изготовления порнографии, будет закрыто до суда из-за отсутствия состава преступления. А сама Милана призналась, что любит Пашу, как брата.