Скандаліст королівської сім’ї. Як живе неврівноважений син смертельно хворої принцеси Норвегії

У 2024 році в Норвегії розгорілося відразу кілька скандалів через 27-річного Маріуса Борг Хойбі - сина кронпринцеса Метте Маріт. Чоловік побив свою дівчину під впливом кокаїну та алкоголю на початку серпня, через що його затримала поліція.

Що відомо про сина принцеси Норвегії

Маріус Борг Хойбі - старший із трьох дітей кронпринцеси Метте Маріт. Він народився 13 січня 1997 року від її попередніх стосунків із засудженим злочинцем Мортеном Боргом. Батько Маріуса у своїй біографії має такі факти як наркодилерство, кримінальне переслідування та ув'язнення.

Метте Маріт побралася з кронпринцем Хоконом, спадкоємцем норвезького престолу, у 2001 році. Коли було оголошено про заручини, деякі норвежці визнали вибір нареченої сумнівним через її минуле життя серед наркотиків.

У 2012 році Маріус викликав можливу загрозу безпеці для королівської родини через розміщення фотографій про її місцезнаходження в інтернеті.

Маріус вступив до середньої школи та закінчив її у 2016 році. Наступного року він почав вивчати бізнес у коледжі Санта-Моніки у Каліфорнії, але кинув навчання за кілька місяців, так і не отримавши диплом.

Маріус у дитинстві (фото: wikipedia.org/wiki/Marius_Borg)

Особисте життя

З 2016 року Хойбі мав кілька романів. У період з 2016 по 2017 рік він перебував у відносинах з багатою спадкоємицею Лінн Хеленою Нільсен, після чого зустрічався з інфлюєнсером Джуліаною Снеккестад, з якою він познайомився під час роботи в Мілані, у період з 2018 по 2022 рік. Він недовго зустрічався з інфлюєнсером Норою Хаукландом після того, як його відносини зі Снеккестад закінчилися, перш ніж пара розлучилася в 2023 році.

Маріус Борг Хойбі (фото: Getty Images)

Скандали

Вперше Хойбі було засуджено за зберігання наркотиків у 2017 році.

Протягом 2023 та 2024 років низка ЗМІ повідомляла, що молодий чоловік публікував у соціальних мережах відео та зображення, на яких він перевищував швидкість та керував автомобілем у нетверезому стані.

У серпні 2024 року Маріус побив свою дівчину. Його заарештували за те, що він завдав тілесних ушкоджень їй та розгромив житло. Зокрема, поліція знайшла ніж, що застряг в одній зі стін спальні. Наступного дня після інциденту дівчина Хойбі отримала медичну допомогу, але не була госпіталізована.

Тоді він провів у поліції 23 години і його відпустили. Хойбі сказав, що страждає на кілька психічних захворювань і боровся з наркозалежністю. Він також висловив готовність понести відповідальність за те, що зробив.

Маріус зі своєю матір'ю (скриншот)

Через місяць, у середині вересня, Маріуса Борга Хойбі знову було затримано. Він порушив судову заборону: після побиття йому було заборонено підходити до дівчини та зв'язуватися з нею.

Цього разу Хойбі заарештували в хатині в Інландеті 13 вересня - там він був на полюванні з друзями. Син кронпринцеси був у центральній в'язниці Осло, але його відпустили наступного дня.

Йому висунуто звинувачення в домашньому насильстві, жертвами якого стали кілька дівчат. Хойбі звинувачують у нападі (насильстві), злочинній шкоді, погрозах, необережній поведінці та порушенні заборонного розпорядження щодо колишньої дівчини; нападі на колишню дівчину Юліану Снеккестаду; домашнє насильство щодо Нори Хаукланд; також йому інкримінують погрози іншій особі.

Сам Маріус свою провину не визнає.

Королівська родина Норвегії досі не коментувала ситуацію з Хойбі. У тому числі не реагує і його мати, у якої, до речі, хронічний легеневий фіброз.

Кронпринцеса Норвегії Метте Маріт (фото: Getty Images)