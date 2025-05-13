Скандал з Жераром Депардьє завершився: актору винесли вирок за домагання

У вівторок, 13 травня, Паризький суд ухвалив рішення щодо актора у справі про сексуальні домагання, скоєні на зйомках фільму "Зелені хвилі" 2021 року. Зазначимо, що сам артист не був присутній під час засідання.

Під час ухвалення вироку суд врахував вік Жерара Депардьє (76 років) і погіршення стану його здоров'я.

Через що судили Депардьє

Французький актор постав перед судом за звинуваченням у сексуальних домаганнях до двох жінок під час зйомок фільму "Зелені хвилі" в Парижі.

Одна з постраждалих - 54-річна декораторка знімального майданчика Амелі - заявила, що актор притиснув її між своїми стегнами та схопив за тіло. Депардьє підтвердив, що торкався однієї з жінок за стегна, але пояснив це бажанням не посковзнутися.

Інша жінка, 34-річна помічниця режисера (її ім'я не розголошується), повідомила, що актор двічі торкався її грудей і сідниць. Адвокати позивачів назвали Депардьє "сексуальним хижаком" і "жінконенависником", звернувши увагу також на його агресивну поведінку на зйомках.

Що відомо про судовий процес над Депардьє

Попри численні свідчення, Депардьє протягом багатьох років вдавалося уникати відповідальності, хоча про це говорили регулярно. Ще у квітні 2023 року про непристойну поведінку актора заявили одразу 13 жінок - актрис, статисток і гримерів.

Судове засідання у справі Жерара Депардьє про сексуальні домагання мало відбутися в жовтні 2024 року. Однак актор через адвоката звернувся з проханням відкласти розгляд, посилаючись на проблеми зі здоров'ям.

Загалом десятки жінок з кіноіндустрії звинувачували Депардьє в сексуальному насильстві. Серед них - французька актриса Емманюель Дебевер, яка публічно заявляла про зловживання з боку актора, а згодом наклала на себе руки.



Жерар Депардьє (фото: kinorium.com)

Хто такий Жерар Депардьє

Актор народився 1948 року. Він - лауреат премій "Золотий глобус" і "Сезар", другий найкасовіший актор в історії французького кіно після Луї де Фюнеса.

Здебільшого відомий як характерний актор і за ролями багатьох провідних історичних і вигаданих постатей, зокрема Обелікса, Оноре де Бальзака, Александра Дюма, Христофора Колумба, Йосипа Сталіна.

У 2013 році Депардьє отримав громадянство Росії. А вже за рік заявив, що Україна є частиною РФ.

У 2015 році одіозний актор був внесений до так званого "Чорного списку Міністерства культури України".

1 квітня 2022 року Депардьє засудив повномасштабне вторгнення РФ, розкритикував Володимира Путіна за "шалені дії" та пообіцяв передати на допомогу українцям кошти, які він отримає за три своїх квітневих концерти.



Жерар Депардьє (фото: kinorium.com)