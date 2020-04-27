Скандал с замом Кличко: появилось жесткое видео драки с полицией

В Киеве разгорелся скандал с заместителем мэра Виталия Кличко Владимиром Слончаком. Его с лдепутатом Киевсовета Людмилой Костенко остановила полиция из-за отключенных фар в автомобиле, но Слончак решил показать власть и сцепился с полицией и кинулся на копов с кулаками. В сети опубликовали видео драки заместителя мэра и правоохранителей.

Отметим, что на видео Слончак ведет себя очень грубо, постоянно повышает голос и обращается к полицейским нецензурными словами.

Мэр Киева Виталий Кличко отреагировал на инцидент и сообщил, что Владимир Слончак уволен за скандал с полицией, который произошел 26 апреля.

Между тем, по факту инцидента начато уголовное производство (по ч. 2 ст. 345 УК (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа). Если вина Слончака будет доказана - ему грозит до пяти лет за решеткой.

В Киеве Владимир Слончак подрался с полицией (YouTube)

Как сообщают некоторые СМИ, депутат Киевсовета Людмила Костенко, которая была за рулем Mercedes в машине со Слончаком, могла быть в состоянии алкогольного опьянения, хотя єто еще не доказано. Костенко отказалась проходить тест на алкоголь, когда произошел инцидент.

Напомним, что она занимает должность заместителя главы постоянной комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития Киева.

Как мы ранее сообщали, в Киеве полиция остановила машину с заместителем Виталия Кличко.