Скандал с Владимиром Талашко из-за домогательств: почему девушки заговорили только сейчас

"Раздевал-целовал - такого не было. Ничего, кроме приемных экзаменов и консультаций, не было, никакого общения интимного не было", - заявил Талашко.

Он также не понимает, почему разные девушки, которые не знакомы между собой, говорят, что преподаватель действовал по схожей схеме. По их словам, актер предлагал студенткам и абитуриенткам, одной из которых было только 15 лет, зайти к нему домой и там уже начинал к ним домогаться.

Руководство университета не может поверить в то, что их коллега на такое способен. Они говорят, что на протяжении долгих лет никто из студенток на Талашко не жаловался.

"Даже слухов по поводу такой темы я никогда не слышала", - заявила проректор по научной работе Галина Миленькая.

Украинская актриса Анастасия Вергелес также нарушила многолетнее молчание.

"Мы пришли в деканат писать заявление. Написали это заявление, попросили, чтобы нам заменили мастера, потому что не можем с ним работать. Это не одна я. Начали ходить слухи, что он других девушек приглашает домой, предлагает сок в ванну и т.д.", - рассказала Вергелес.

Почему девушки молчали

Психолог Влада Березянская говорит, что много юных девушек могли подумать, что сами сделали что-то не так, и начинали винить себя. Очень редко авторитетных личностей, которые имеют влияние на девушек, обвиняют в домогательствах.

В Министерстве культуры сообщили, что проведут служебное расследование по этому скандалу.