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Скандал в Укрпочте: украинцев "кинули" на круглую сумму

STYLERЖизнь    01.08.2019 - 16:18
Скандал в Укрпочте: украинцев "кинули" на круглую сумму
Фото: Укрпочта (РБК-Украина)

Сертификаты предназначались клиентам косметических магазинов

На Укрпочте снова разразился скандал. На этот раз 59-летняя сотрудница лишила людей подарков на общую сумму 6900 гривен. Женщина вытаскивала из писем клиентов подарочные сертификаты и потом обменивала их на косметику или духи. А подарки так и не дошли адресатам. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Ценные подарочные сертификаты предназначались клиентам косметических магазинов. Всего было 22 письма, работница вскрыла абсолютно все и завладела сертификатами.

 

"ЧП  произошло в конце 2018 года, когда один из сетевых магазинов косметики и парфюмерии перед новогодними праздниками выслал подарочные сертификаты своим клиентам. Однако поздравления так и не дошли до адресатов, а в Оболонское управление полиции обратились представители магазина с претензиями в почтовое отделение, сотрудники отделения которого предоставляли услуги по пересылке писем", - рассказали в полиции.

Скандал в Укрпочте: украинцев &quot;кинули&quot; на круглую суммуИллюстративное фото (РБК-Украина)

Следственным отделом Оболонского управления полиции завершено досудебное расследование уголовного производства по ч. 1 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Теперь "ловкой" работнице грозит до четырех лет лишения свободы.

Как мы ранее писали, Укрпочта влипла в скандал из-за посылок в детский дом. Оказалось, что в наборе представлена российская продукция, а стоимость сильно завышается. 

Как сообщалось ранее, Укрпочта недавно попала в языковой скандал, и в марте снова угодила в неприятности - из-за преступной деятельности одной из сотрудниц компания лишилась более миллиона гривен.

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