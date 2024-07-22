Скандал з Цимбалюком: журналістка рознесла зірку "Спіймати Кайдаша" за вечірку з Алхім та російськими піснями

Тарас Цимбалюк втрапив у скандал, порозважавшись у компанії друзів під пісні російських виконавців. Відео "яскравого" відпочинку потрапило у мережу, після чого юзери не стали приховувати свого обурення, і у їх числі - відома журналістка Аліна Доротюк.

Як відреагувала інтерв’юерка та що актор у минулому казав про мовне питання, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Telegram -канал Доротюк.

Що написала Доротюк

Журналістка виклала франгмент інтерв’ю Тараса, де він коментував мовне питання. Відео було записане ще на початку повномасштабного вторгнення - в червні 2022 року.

"Однозначно, мова - наша зброя. Якщо говорити про якусь Швейцарію, де люди говорять англійською чи німецькою, - носії цієї мови не були агресором в таких масштабах. Якщо йдеться про росіян, які сюди принесли цю мову і в таких масштабах вона тут розвернулася, то ми маємо розуміти, що з цим вторгненням це вже точно мова агресора", - говорив Цимбалюк.

"Це повинні розуміти абсолютно всі покоління. Зараз нове молоде покоління має розуміти, що окупант - ось він, російська мова - ось вона. І вона несе в собі зло", - також зауважував він.

Цимбалюк у червні 2022 року давав інтерв'ю Доротюк (скриншот)

Після фрагменту інтерв’ю зірки серіалу "Спіймати Кайдаша" Аліна опублікувала і відео зі скандальної вечірки, через яку почався хейт.

Там можна побачити, як актор в компанії своєї обраниці Світлани Готочкіної, блогерки Анни Алхім та інших веселиться під композиції Земфіри, гурту "Леприконсы" та Сергія Мазаєва. Якщо перші ще висловлювалися проти війни, то Мазаєв, як відомо, є палким пропагандистом і путіністом.

"Тарас Цимбалюк тусить під пісні російських виконавців. До слова, Сергій Мазаєв, той що співає про Арбат, був одним з тих артистів, які топили за Путіна і його режим на останніх президентських виборах. Я попросила про коментар у Тараса, але він відмовився. Моралі не буде. Є тільки висновки. На жаль, невтішні", - висловилася про скандал Аліна.

"Не потрібно писати, що це домашнє відео. Що хочуть, те і слухають. Це відео було опубліковано на багатотисячну аудиторію в Instagram. Відповідальність за свою публічність перед аудиторією? Ні! Не чули", - також підкреслила вона.

Скриншоти зі скандальної вечірки

У своїх соцмережах Цимбалюк також ніяк не відреагував на скандал. Проте під його останніми дописами продовжує литися численна критика з приводу ситуації, яка сталася.

Розваги актора під російські треки для багатьох його прихильників стали несподіванкою, адже у блозі зірка активно висловлюється про важливість підтримки всього українського, а також відкрито засуджує російську агресію проти нашої країни.

Тарас Цимбалюк (Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)