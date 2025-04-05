Скандал триває: Блейк Лайвлі звинуватила Джастіна Бальдоні у тиску на жертв домагань

Боротьба Блейк Лайвлі та Джастіна Бальдоні, які разом працювали над фільмом "Покинь, якщо кохаєш", продовжується. Цього разу акторка через свого юриста звинуватила його у спробі змусити замовкнути жертв сексуальних домагань на тлі їхньої гучної юридичної боротьби.

Що спричинило нові публічні баталії між зірками, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на TMZ .

Адвокати Блейк - Майк Ґоттліб і Есра Гадсон - засудили Бальдоні, який позиціонує себе як захисник жертв насильства, але коли сам звинувачується, намагається "відбілити" своє ім'я.

"Чоловік, який побудував свій бренд на нібито захисті жертв, вважає, що право жертв сексуального насильства та домагань говорити правду має поступитися перед "правом" кривдників засуджувати своїх жертв до повного знищення через суди", - заявили представники акторки.

Лайвлі та Бальдоні грають пару (фото: instagram.com/justinbaldoni)

Вони вважають, що Джастін і його адвокат Браян Фрідман одержимі бажанням знищити Блейк та звинувачують їх в залякуванні жертв сексуального насильства. Мовляв, прикриваючись правом на самозахист, Бальдоні зловживає системою і таким чином лякає інших жертв, щоб вони не наважувалися говорити публічно.

Фрідман бачить ситуацію зовсім інакше, наполягаючи, що саме Лайвлі поширює неправдиву інформацію, а його клієнт лише реалізує своє конституційне право захищати репутацію в суді.

"Ця заплутана заява чітко показує: міс Лайвлі та її команда збентежені й знову вдаються до провокативних коментарів, щоб відвернути увагу від реальних фактів. Очевидно, що вони хочуть відвести увагу публіки від доказів - документів, відеоматеріалів та іншої інформації, яка беззаперечно доводить, що сексуальних домагань не було", - пояснив адвокат Джастіна.

Лайвлі та Бальдоні у "Покинь, якщо кохаєш" (фото: instagram.com/justinbaldoni)

Що передувало заявам

Нагадаємо, в грудні 2024 року Лайвлі звинуватила колегу в сексуальних домаганнях та проведенні кампанії з дискредитації проти неї. У відповідь він подав на акторку до суду позов з вимогою відшкодувати 400 мільйонів доларів, а також подав позов про наклеп на 250 мільйонів доларів проти New York Times, яке опублікувало матеріал зі звинуваченнями акторки.

На тлі затяжного конфлікту Блейк подала клопотання про відхилення позову, що й спровокувало нову хвилю взаємних заяв між сторонами. Так, режисер відхилив її клопотання на тій підставі, що вона нібито організувала, брала участь і керувала брехливою кампанією з метою зруйнувати репутацію і кар'єру його продакшену.