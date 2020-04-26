Скандал с Тодоренко набирает новые обороты: вон из медиапространства

Известная украинская телеведущая и блогер Регина Тодоренко попала в скандал после высказывания в прямом эфире 24 апреля о жертвах домашнего насилия. Ведущая считает, что домашнее насилие также является виной жертвы. Впоследствии она извинилась за свои слова, однако поддержала скандальный пост своего друга, который поддерживает высказанную ею позицию в прямом эфире.

24 апреля в прямом эфире издания Peopletalk телеведущая заявила, что в насилии есть вина жертвы: "Нужно быть психически больным человеком, чтобы взять камеру и сказать: ''Боже, мой муж меня бьет''. Что с мозгами происходит в этот момент? А ты не задумывалась, почему он тебя бьет? А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил? Что ты сделала для того, чтобы он тебя ударил?" - возмущенно высказалась Регина.

После этого на страницу Регины Тодоренко посыпались массы негативных комментариев. Блогер решила извиниться, но пользователи сети настроены радикально – они хотят, чтобы Тодоренко и Топалов вовсе покинули медиапространство. Об этом они написали под скандальным постом друга семьи.

Пользователи заметили, что телеведущая поставила "лайк" под публикацией своего друга, который назвал ополчившихся на Тодоренко женщин "недо**аханными", а мужчин, вставших на защиту жертв насилия - "несостоявшимися". Более того, пост прокомментировал супруг Регины, поблагодарив "братика" за поддержку.

Скриншот (instagram.com/shabalovsd)

Позже Топалов поделился словами друга в своих Instagram-stories, тем самым еще раз подчеркнув, что полностью разделяет его позицию.

Скриншот (instagram.com/vladtopalovofficial)

В сети Топалова и Тодоренко призвали покинуть медиапространство, заявив, что после таких высказываний, хейтеров станет больше, чем поклонников.

Скриншоты (instagram.com/shabalovsd)

Напомним, что ранее Тодоренко и Топалов раскрыли правду о своих отношениях.