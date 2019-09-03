Скандал на Танцах со звездами: Билык "наехала" на Екатерину Кухар

Фото: Ирина Билык (instagram.com/Irinashayk)

Украинская звезда шоу-бизнеса гневно отреагировала на высказывания о ней и бывшем супруге

На популярном украинском шоу Танцы со звездами 2019 разгорелся новый скандал. Ирина Билык не выдержала критики от судьи Екатерины Кухар в адрес ее бывшего мужа Дмитрия Дикусара, который учавствует в шоу с Викторией Булитко.

"Я сегодня с восторгом наблюдала за другой Булитко. И наконец-то забыла о Ирине Билык", - сказала Кухар.

Исполнительница разразилась гневом на своей странице в Instagram, где не стеснялась в выражениях и позволила себе довольно смелые высказывания в адрес балерины.

Она отметила, что у Кухар неприятный голос, а также сообщила, что Екатерина просто завидует ее успеху и таланту.

"Хочу просто заметить, что когда все, что остается у центрального канала это плохо говорящие балерины, потерявшие признание коллег и любовь публики, компенсировать данные прискорбные вещи с помощью моего имени просто дно. Вам, как приме-балерине в далеком прошлом неоднократно намекала аудитория многих артистов: не надо так, не унижайте себя ненавистью к более успешным", - написала Билык.

Билык попросила не ставить под сомнение прекрасную пару в шоу, участником которой является ее бывший муж.

"И не ставьте, пожалуйста, в неловкое положение прекрасную и харизматичную пару, партнером в которой является мой бывший муж. Мне не жалко своего имени, раз уж вам больше не на чем хайпить, но давайте просто вспомним кто есть кто", - подитожила артистка.

Иллюстрация к посту Билык (instagram.com/bilyk_iryna)

Екатерина Кухар, в свою очередь, отреагировала на пост Ирины Билык, она также написала пост в Instagram, где объяснила, что совсем не хотела задеть певицу.

"Добрый вечер! Упоминая Вас в таком рейтинговом шоу, я отдавала Вам дань уважения. Для меня Вы незабываемая певица. И мне очень жаль, что Вы этого не поняли..." - написала Кухар.

Балерина отметила, что всегда восхищалась песнями певицы, но почему-то думает, что кто-то вместо Ирины написал пост в соцсети, так как Билык не обратилась к ней напрямую, а сделала это через отметку в соцсети.

"После Вашего обращения, (мне было непонятно, почему Вы не обратились ко мне напрямую, хотя бы через отметку), сложилось впечатление, что этот текст написал кто-то за Вас. Я уверена, что Вы душевная и мудрая женщина. Оставаясь в большом искусстве, приглашаю Вас в Национальную Оперу Украины, на свой спектакль - "Жизель", надеюсь, это вдохновит Вас на новое музыкальное творение!" - резюмировала судья шоу Танцы со звездами.

К слову, во втором выпуске шоу, Екатерина Кухар допустила досадный ляп, обсуждая выступление Владимира Остапчука, который спародировал Олега Винника. Кухар спутала Винника с Вакарчуком, дважды повторив эту ошибку.

"Даже во мне на несколько секунд просыпается Волчица, когда я слышу песни Вакарчука" , - сказала тогда Кухар.

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