Скандал из-за романа детей-блогеров: мама 8-летней Миланы сделала заявление

По словам Дарьи Маханец, дети вместе не живут, хотя девочка ранее рассказывала в своем аккаунте в Instagram, что отправилась ночевать к своему избраннику. Тогда многие пользователи интернета стали вовсю обсуждать заявление ребенка и посчитали, что Милана якобы живет вместе с 13-летним мальчиком отдельно от родителей.

"Это очень искаженная информация. Ребенок в своем stories отметила, что она едет на ночевку к Паше. Это был семейный визит. То есть, я вместе с Миланой приехали в гости к семье, с которой мы дружим. Не она куда-то переехала, а мы вместе с ней поехали", - объяснила женщина.

Мама 8-летней Миланы рассказала о дочери

Также она отметила, что ограждает свою дочку, у которой полмиллиона подписчиков, от потока скандала и различных негативных комментариев в сети.

"Она не понимает этой агрессии, я не даю ей доступа к этой информации. Всем недоброжелателям я бы посоветовала никогда ничего не говорить о людях, которых они не знают", - рассказала Дарья.

Женщина заявила, что готовит дочку к карьере модели, а сейчас девочка "активно занимается блогерством".

"Что касается Миланы, то мы надеемся на ее развитие именно в модельной сфере... Она - блогер-миллионник, занимается моделлингом. К ее жизни есть большой интерес", - говорит Дарья.

Какая позиция у мамы Миланы Маханец

Она также обратилась к "хейтерам" в сети с предупреждением о намерении обратиться в киберполицию для того, чтобы "были предприняты меры в отношении тех, кто публиковал негативную и неподтвержденную информацию".

"Мне есть что ответить недоброжелателям. Например, сегодня мы дали показания полиции в Ирпене. Свою позицию мы будем отстаивать и далее. Докажем, что ничего незаконного не совершено", - подчеркивает мама Миланы.

Дарья будет добиваться того, чтобы дело было закрыто на досудебном этапе.

Полиция открыла дело из-за публичного "романа" детей

Сегодня полиция Киевской области допросила родителей и девочки Миланы, и ее друга Паши, передает УНН.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч.1 статьи 301 УК Украины "Ввоз, изготовление и распространение порнографических предметов". Такие сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Как рассказали в полиции, мать девочки отрицает сексуальные отношения между детьми.

Также правоохранители проинформировали, что по словам матери дети познакомились на встрече с подписчиками девочки и таким образом решили продвигать свои социальные сети. Дети дружат, а фото - постановочные.