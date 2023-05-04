Скандал у ресторані Soho в Дніпрі: керівник закладу поскаржилася на беззаконня та готує позов до суду

В Дніпрі розгортається скандал: Злата Головій, керівник ресторану Soho, вступила у суперечку із представниками начебто ТКЦ, які прийшли перевіряти документи у відвідувачів її закладу. По цьому факту відкрито кримінальне провадження.

Позиція самої Злати Головій у тому, що невідомі у військовій формі, які прийшли до Soho 21 квітня, діяли не по закону. Зокрема, за її словами, вони не надали жодних документів, що хоча б засвідчували їх особи.

Головій також скаржиться на брутальні порушення закону, що відбулися після інциденту та вважає, що за цими діями стоїть намагання привласнити її заклад чи завадити його роботі.

У відео, розповсюдженому Златою Головій, йдеться, що 22 осіб у формі захисного кольору у супроводі поліцейських, без позначок перебували в Soho 21 квітня близько 3 годин.

"Вони просто кошмарили моїх гостей. Ця історія точилась не 5 і не 10 хвилин, а близько 3 годин, - каже Головій. - Я терміново приїхала в Soho, в чому була, і питаю копів, що трапилося. Мені кажуть: ми приїхали за викликом 102 та тих типів у зеленій формі ми не знаємо, ми не з ними. А чоловіки в пікселях кажуть, в нас секретний наказ нікому не показувати документів - і відводять очі до стелі. Я досі не знаю, хто був у тій зеленій формі".

Вона підкреслює, що має всі відео, за якими можна оцінити правомірність дій персоналу Soho та військових. Також вона визнає, що під час рейду була на нервах. За її словами люди у формі штовхали її, поклали на землю співробітника Soho. Головій каже, що врешті решт вона сама викликала поліція та воєнну прокуратуру, також до закладу прибув її адвокат. Саме після цього невідомі представники військових структур покинули заклад.

За словами Головій, вже наступного дня вона та її родина почали отримувати погрози в соцмережах та за номером телефону.

Також Головій повідомляє, що через тиждень біля закладу було проведено мітинг за ініціативи місцевого руху ветеранів. Вона підкреслює, що всі мітинги під час війни заборонені. Також, за її словами та за даними відео, яке оприлюднила Головій, учасники «митингу» вдерлися до закладу, дві години знаходилися в приміщенні, намагалися проводити «обшук», що не може бути у повноваженні будь якої громадської організації.

Також Головій вважає, що відсутність реакції з боку місцевої поліції на події, що трапилися, може бути ознакою порушення законодавства з боку НПУ.

"Богоніс, це наш головний коп (Володимир Богоніс, заступник начальника Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, - ред.), каже: я дозволяю, не потрібні санкції. Як це, "дозволяю"? " – каже Головій.

При цьому за словами голови спілки ветеранів та інвалідів АТО ООС Владислава Калачевського (позивний - "Світлий"), ця організація не має відношення до проведення мітингу.

Головій вважає, що мета дій невідомих їй військових та громадських активістів у тому, щоб привласнити заклад чи завадити його роботі. Вона підкреслює, що мітингарі були добре організовані. Вона також припускає, що співробітникам ТЦК у Дніпрі може бути невідомо, хто саме від їх імені приходив до Soho 21 квітня.

Керівниця закладу підкреслює, що ніколи не виступала проти мобілізації чи оборони України.

Також Головій заявляє про намір відстоювати свої інтереси у правовому полі.