Скандал в психбольнице: пациентов держали голыми и снимали деньги с их карт

В селе Плиски Винницкой области в психоневрологическом диспансере пациентов содержали в нечеловеческих условиях. Здесь неоднократно нарушали права человека, больных раздевали догола и сгоняли в комнату с кафельным полом, где они проводили ночь. Им не давали воды, закрывали на замок дверь. Люди вынуждены были справлять нужду прямо на пол в закрытой комнате. Об этом сообщается в сюжете на канале UA1.

В диспансер без предупреждения нагрянула общественная организация User и опешила от того, что они увидели. В ходе проверки общественники обнаружили, что на ночь психоневрологических больных раздевают и сгоняют в отдельное крыло спального корпуса.

Персонал медучреждения все отрицает и говорит, что больные в полном порядке. Также было обнаружено, что с банковских карт больных снимали деньги. Люди не могли распоряжаться своими финансами. При проверке вскрылось, что в один из дней со счетов 22 пациентов были сняты по пять тысяч гривен. Всего со счетов больных сняли 110 тысяч гривен.

Питанием больных также обделяли, вместо мяса им давали сало.