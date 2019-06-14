Скандал с пикантными фото в Чернобыле: неожиданный поворот (фото)

Сериал "Чернобыль" вдохновил российскую модель на откровенную фотосессию в "тематическом" месте. Девушка разделась для снимков на фоне заброшенных строений, а для в геолокации в Instagram был указан город Припять в Украине. Кадры вызвали неоднозначную реакцию в сети и спровоцировали настоящий скандал.

Отметим, что в РФ политики набросились на нашумевший пятисерийный фильм "Чернобыль" от HBO и потребовали запретить. В то же время картина стала мегапопулярной, и российская Instagram-модель Вероника Рочева решилась на мистификацию.

В сети вспыхнул скандал из-за "чернобыльских" фото российской модели (фото: instagram.com/nz.nik)

В ответ на волну критики из-за пикантных фото якобы под Чернобылем она призналась изданию "Лайф", что не собиралась глумиться над памятью погибших вследствие масштабной техногенной катострофы 26 апреля 1986 года на ЧАЭС, а намеревалась просто обратить внимание на проблему экологии.

Вероника рассказала, что пошла на обман в сети, так как не задумывалась о последствиях. По словам девушки, съемка проходила в Новосибирске около "заброшенки". Она только поставила в Instagram хэштег "Припять" - мол, место ей напоминало этот покинутый город.

Девушка призналась, что пошла на мистификацию в сети (фото: instagram.com/nz.nik)

Также Рочева попросила прощения у всех, кого оскорбил этот фотосет и подчеркнула, что проявляет "глубокое сочувствие ко всей этой истории".

Добавим, что после скандала из-за "чернобыльских" фото она выложила в сеть новые полуобнаженные снимки в респираторе, но уже без указания геолокации.

После "травли" в сети россиянка продолжила серию пикантных тематических снимков (фото: instagram.com/nz.nik)

Кстати, эти кадры также не вызвали восторг и одобрение комментаторов.

Вероника Рочева прославилась своей горячей фотосессией "из Припяти" (фото: instagram.com/nz.nik)

Как сообщалось ранее, недавно режиссер Андрей Приймаченко обвинил создателей сериала "Чернобыль" в том, что они якобы использовали его собственный видеоролик в создании фильма и при этом не обращались к нему по поводу разрешения.

Также мы писали о том, что создатели сериала "Чернобыль" сделали заявление о продолжении.