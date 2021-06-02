Скандал с Netflix из-за "бандеровцев" исчерпан: как теперь перевели слово

Накануне на ситуацию обратил внимание нардеп Дмитрий Гурин ("Слуга народа") и пообещал групповые обращения украинских депутатов к иностранной компании, чтобы ошибка была исправлена. Впрочем, как оказалось, проблему удалось решить и без этого.

По словам Устиновой, она связалась с украинской диаспорой в так называемой Кремниевой долине (технологический центр в США, где расположены штаб-квартиры многих крупнейших технологических компаний).

"Уже через несколько часов текст во всех местах был поправлен, благодаря нашему крутому Арсену Костенко (работает в Netflix, - Ред.). Теперь там не "nazi", а "banderite". Украинцы вместе это сила", - говорится в публикации.

Netflix исправил некорректный перевод слова "бандеровец" в российском фильме "Брат 2" (фото: facebook.com/ustinova.alexandra)

В сети такая новость вызвала массу одобрительных комментариев. Некоторые пользователи сети также высказывают мнение, что в идеале было бы вообще удалить фильм, так как в дилогии режиссера Алексея Балабанова "Брат" присутствует целый ряд дискриминационных по национальным признакам высказываний.