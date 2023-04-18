Скандал навколо одеського дельфінарію через знущання з тварин отримав продовження

Шквал критики на адресу одеського дельфінарію стався після публікації в мережі вчора, 17 квітня, кадрів, на яких блогерка в люксовому номері готелю Nemo Hotel Resort & SPA позує на камеру разом із двома морськими котиками.

Зважаючи на все, тварин їй для запису ролика для TikTok надала адміністрація дельфінарію.

Відео: скандальні кадри клієнтки готелю "Немо" з морськими котиками у готельному номері

Зоозахисники звернулися до поліції

Зоозахисники розцінюють такі дії як знущання з тварин, і звернулися до правоохоронців.

"Ми вважаємо таку ситуацію неприпустимою, тож одразу подали заяву до поліції за частиною 12 статті 25 Закону України, яка забороняє надавати фотопослуги з дикими тваринами поза межами зоопарків, цирків та дельфінаріїв", - йдеться у заяві UAnimals у Facebook.

Також зоозахисники наголошують, що фотопослуги з дикими тваринами, які надаються клієнтам готелю, є негуманними та незаконними.

"Така поведінка блогерів та керівництва готельного комплексу "Немо" є жорстоким поводженням із тваринами та пропагандою експлуатації! А сама ця історія вкотре показує, що тварини для дельфінаріїв - лише інструмент заробітку" - вказується в публікації.

В UAnimals резюмують, що дельфінарії "мусять бути заборонені".

Замість дельфінарію пропонують зробити реабілітаційний центр

Крім того, одеський еколог та зоозахисниця Яна Тітаренко в емоційному посту у Facebook виступила з ініціативою передати приміщення дельфінарію "Немо" під центр реабілітації захисників України.

"Пропоную вигнати на**й всю цю шо*лу, яка незаконно захопила узбережжя, а приміщення віддати під реабілітаційний центр для військових і людей постраждалих від війни", - пише вона.

Еколог додала, що тварини цього дельфінарію також потребують реабілітації, і зоозахисники готові зайнятися цим питанням.