Скандал навколо "Левів на джипі": жарти про секс без згоди обурили мережу

Як "Срач" перетворився у справжній скандал

У вівторок, 8 квітня, на YouTube-каналі "Леви на джипі" вийшов випуск програми "Срач", в межах якої постійні учасники Валентин Міхієнко, Микола Зирянов, Роман Щербан та Костянтин Трембовецький та гості (цього разу були Аміль та Раміль з гурту "Курган і Агрегат") обирають теми для обговорення, де діляться на команди й виступають за чи проти.

У новому епізоді прозвучало питання: "Чи варто наполягати на сексі, якщо партнер не має бажання?". Підтримали твердження Костянтин Трембовецький та Микола Зирянов. Своїми "аргументами" вони розлютили мережу та спровокували дискусію серед користувачів.

"В сексі, якщо друга половина не хоче - примушувати. Лізти, лізти, поки не захоче", - жартівливо висловився Зирянов.

"Саме для цього ми й входили в стосунки. Це як підпис: ми в стосунках - значить, секс, коли кожен з нас захоче", - додав Трембовецький.

Коли учасники остаточно обрали, хто за яку команду відстоюватиме питання, Костянтин свій вибір пояснив фразою "я хочу".

"Звісно, я хочу! Безплатно! Ну як? Дві хвилиночки дай і все", - заявив він.

Опонент Валентин Міхієнко здивувався таким аргументам.

"Як Костя може п’ять хвилин тому казати такі базовані речі про людей і їхнє щастя і тут казати про примушування, "ну я хочу тра***ися", - зазначив він.

"Ну чекай, ти лізеш, тобі кажуть: "Не хочу". І ти зупиняєшся? У тебе що, нема яєць?" - запитав Микола.

Як відреагували в мережі

Висловлювання коміків викликали хвилю обурення, що можна зокрема побачити в коментарях під випуском. Глядачі масово почали писати Трембовецькому й Зирянову, вимагаючи пояснень та вибачень. Багато хто нагадував про важливість згоди в інтимних стосунках, а також про випадки насилля в тривалих союзах.

Коментарі під випуском шоу "Срач" (скриншот)

Трембовецький відповідав на критику агресивно. Скриншоти листувань почали активно поширювати у Threads.

Скриншот листування користувачки з Трембовецьким (

Ще одна дівчина намагалася поговорити з гумористом, проте після бесіди була заблокована.

"Побачила, як Костянтин Трембовецький дуже грубо відповів дівчині, яка відкрила йому душу й поділилася своєю історією про домагання. Він відповів: "Відʼєбись". І я вирішила йому написати. Отака от у нас з ним вийшла комунікація. Я у чс", - написала вона і прикріпила скріни листування.

Листування користувачки з Костянтином (фото: threads.net/@olnnok)

В ранковому шоу, 9 квітня, коміки попросили вибачення, наголосивши, що не хотіли нікого образити. Зирянов зауважив, що шоу є сатиричним, а репліки не варто сприймати буквально. Він також додав, що йшлося лише про "довготривалі стосунки". Трембовецький послав критиканів.

"Ті, хто не розуміють, - не розуміють", - сказав комік.

"Ми не маємо думати з погляду людей, яких образили. Бо якщо ми будемо так думати, то перетворимося на чат GPT", - додав він.

Трембовецький на "Ранковому шоу" (скриншот)

Такі вибачення сподобалися не всім. Проте згодом коміки ще раз перепросили, видаливши момент з обговоренням сексу без бажання. Вони пообіцяли врахувати помилки та нагадали про дисклеймер.

Що сказав Лузан

Не пройшов повз скандалу співзасновник каналу Андрій Лузан, який раніше мобілізувався до лав ЗСУ. Переглянувши випуск, він одразу погодився, що розмови були дивними та пообіцяв провести зустріч з коміками.

"Я не поділяю думку, сказану в шоу. Навіть в контексті мені це виглядало трошечки дивно. Хочу послухати аргументацію хлопців на цю тему", - повідомив він.

Нагадаємо, Лузан повідомив про рішення мобілізуватися на початку липня під час прямого ефіру в соцмережах. За кілька тижнів він вирушив на військові навчання, які тривали близько місяця. У вересні минулого року комік закінчив підготовку та склав присягу.