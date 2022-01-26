Скандал в Нацотборе на Евровидение: Алина Паш "наехала" на KALUSH и рэперы ответили

По словам Алины, в последнем опубликованном видео в Instagram коллектив использовал музыкальный мотив из ее известной песни Bosorkanya. А именно партию контрабаса.

Алина даже прокомментировала ролик, намекнув на "украденный контрабас".

Скриншот

"И даже тональность та же. Я не знаю, как реагировать на это полноценно, сознательно... Сейчас просто мне паскудно от того, что кто-то называет себя художником, артистом. Хочет себя представлять себя, своей музыкой Украину на Евровидении. А на самом деле в накануне так нагло пользуется..." - говорит артистка.

Смотрите ниже отрывки из двух песен и делайте выводы сами:

Лидер KALUSH Олег Псюк ответил в Instagram-сториз, что это же Щедривка, и слова народные, и возможно, "какие-то инструменты с чем-то в этом мире повторяются".

"Нам не хотелось, чтобы так получилось. Действительно, они похожи", - говорит Олег.

По словам саунд-продюсера трека Стаса Черного, ему обидно, что так случилось. Но это лишь случайность. Партию же контрабаса пообещали заменить на кардинально другую, чтобы уладить конфликт.

Финал Нацотбора, участие в котором примут восемь исполнителей состоится 12 февраля, а сам песенный конкурс в мае в итальянском городе Турин.

Список участников финала Национального отбора и их песен выглядит так: