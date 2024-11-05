Скандал на "Міс Всесвіт", де бере участь українка: організатори вигнали учасницю

Представницю Панами вигнали з конкурсу

Організатори пояснили, що залишаються відданими принципам дотримання конфіденційності та попросили уникати непотрібних спекуляцій.

"Конфіденційність є основним принципом будь-якого дисциплінарного процесу. Захищаючи конфіденційну та особисту інформацію, ми не лише забезпечуємо справедливість та рівноправність наших рішень, але й зберігаємо гідність усіх учасників", - йдеться у заяві представників заходу.

"Рухаючись уперед, ми підтверджуємо свою прихильність до цих принципів і запрошуємо всіх наших учасників, прихильників та представників ЗМІ приєднатися до нас у цьому прагненні. Ми просимо всіх поважати приватне життя нашої учасниці Панами у цей час та уникати непотрібних спекуляцій, які можуть негативно вплинути на всі зацікавлені сторони", - також пояснили організатори.

Представницю Панами вигнали з конкурсу (фото: instagram.com/italy.mora)

Згодом сама Муро вийшла на зв'язок і у соцмережах пояснила, у чому була справа. Виявилося, її вигнали через те, що вона порушила правила, коли самовільно покинула свою кімнату.

Італія каже, що таке рішення є доволі суворим, і про дискваліфікацію вона дізналася під час підготовки до гала-вечора.

"Мені сказали, що цей захід було вжито через недотримання правил виходу з кімнати, що, на мою думку, сталося, щоб нанести макіяж та забрати особисті речі. Я довіряла інструкціям і слідувала їм, не думаючи про наслідки. Однак я вважаю, що це був сувора міра, і замість нього можна було обійтися діалогом чи попередженням", - сказала дівчина.

Учасниця висловилася про свою дискваліфікацію (фото: instagram.com/italy.mora)

"Міс Панама" також відреагувала на чутки про те, що її нібито виключили через конфлікт з іншою учасницею чи таємну зустріч з коханим. Вона заявила, що ці припущення не є правдивими.

"Я ціную підтримку та прихильність, які я отримала, і ще раз висловлюю свою подяку всім, хто довіряв мені під час цього процесу. Ця подія була важко пережити емоційно, особливо через час, зусилля, ресурси та підтримку людей, які зробили можливою мою підготовку для того, щоб представляти мою країну", - пояснила ексконкурсантка.

Нагадаємо, фінал конкурсу краси відбудеться у ніч проти 17 листопада в Мексиці. До участі у заході долучилися дівчата і жінки зі 130 країн світу.