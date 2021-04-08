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Скандал под Львовом: водитель маршрутки набросился на ветерана АТО и обозвал его свиньей

Новина українською → Львовская область, Четверг 08 апреля 2021 14:41
Скандал под Львовом: водитель маршрутки набросился на ветерана АТО и обозвал его свиньей Под Львовом маршрутчик набросился на ветерана АТО (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Во Львовской области разгорелся скандал в машрутке Львов-Шкло. Водитель транспорта отказал в проезде ветерану АТО, который предъявил ему удостоверение. На глазах у других пассажиров водитель начал оскорблять ветерана.

Детали скандала рассказали в материале "24 канал".

Инцидент произошел в поселке Шкло Яворовского района Львовской области в среду, 7 апреля. Ветеран АТО Василий Минджоса предоставил водителю удостоверение инвалида войны, но получил отказ в проезде.

После этого он дал водителю 10 гривен за проезд по Львову, так как в городе отменили льготы на проезд в общественном транспорте на период действия усиленного карантина из-за коронавируса. Маршрутка пригородная и едет на железнодорожный вокзал, а в области льгот не отменяли. Однако водитель бросил в ветерана АТО деньги.

"Иди садись сзади, чтобы я тебя даже не видел. Все вы такие воины", - заявил водитель маршрутки.

Ветеран ответил, что будет платить только за то, что должен по закону. После этого водитель начал оскорблять АТОшника и называть его свиньей.

На место происшествия был вызван наряд патрульной полиции и ветерану посоветовали написать на водителя заявление. Однако мужчина не смог этого сделать, так как уже из-за скандала опаздывал на работу.

"Стыдно уже удостоверение вытаскивать. Проще заплатить, чем каждый раз выслушивать крики и оскорбления при пассажирах", - признался оскорбленный ветеран Василий Минджоса.

Напомним, ранее мы писали о том, что под Львовом маршрутчик выгнал дочь погибшего воина с удостоверением.

А также рассказывали о том, что в Киеве водитель маршрутки не пускал в салон мужчину с детьми.

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