Скандал на Евровидении 2020: Go_A "разнесли" за песню про Ванюшу

Нацотбор Евровидения 2020 завершися победой группы Go_A. Коллектив получил 12 максимальных баллов из возможных. Лидер группы "Антитела" Тарас Тополя жестко раскритиковал песню "Соловей", с которой музыканты поедут представлять нашу страну в Роттердам. Свое мнение артист высказал на личной Facebook-странице.

Отметим, что Тополя называет композицию группы "чужеродной нам эстетикой".

"Абсолютно чужеродная эстетика. "Антитела" никогда не отказывали себе в возможности быть честными. Именно так было, когда большинство шеймило Джамалу на отборе, а мы утверждали, что она – это мощь, сила и победа, и именно тот "формат", от которого промурашит. Потому что это было правдиво! Так и произошло. Финалист украинского отбора на Евровидение 2020, вызывает беспокойство. То, что нам пытаются "впарить" как этно ... Оно на самом деле не наше! Не родное!" – отметил Тарас Тополя.

Евровидение 2020: вся правда про GO_A - сенсационных победителей Нацотбора

Музыкант отметил, что его группа всегда была честной с публикой. Например, когда Джамала ехала на Евровидение, "Антитела" ее очень поддержали. По словам Тополи, песня "Соловей" - это попытка "впарить Европе патерн об Украине".

"Вот эта песня про Ванюшу, который ходит к девушке, и готическая эстетика с образами в форме некромантских зиккуратов – это псевдоэтно. Это даже не третьесортное укро-шароварное варево, это – хуже. Это попытка "впарить" Европе паттерн об Украине голодоморной, немощной", - высказался музыкант.