Скандал в Днепре: людям раздают апельсины против коронавируса от Загида Краснова

В Днепре якобы от имени депутата горсовета Загида Краснова горожанам раздавали "наборы для борьбы с коронавирусом", в которых были гнилые апельсины и рекламные листовки его партии "Громадська сила".

Об этом пишет "Обозреватель" со ссылкой на местные СМИ.

Как пишут журналисты, одна из женщин задалась вопросом, "как такое давать детям".

"Сегодня приходили ко мне активисты от "Громадської сили" Загида Краснова, принесли вот такой подарочек. Интересно, спасает ли таким набором Загид Краснов свою семью от коронавируса?! Почему я должна давать это своим детям? За кого нас считают!?" - сказала она.

"В то время как Загид Краснов и его сторонники укрепляют иммунитет на заграничных курортах и лечатся в лучших отечественных и зарубежных клиниках, простым смертным предлагают поделить на всю семью 2 апельсина", - пишут журналисты.

Еще одна днепрянка Иванна Тарасенко в Facebook также рассказала, что получила такой набор и заявила, что "ее возмущениям нет предела".

"Возмущениям нет предела! Мало того что вакцинацию постоянно срывают так теперь Загид решил апельсинами бороться с коронавирусом. Кому-то еще приносили? На солнечном завалено этими мандаринами, даже на почтовых ящиках лежат", - написала она.

По словам медиков, такой поступок является антинаучным, пишет издание.

"Это похоже на мракобесие. Я полагала, что Краснов - достаточно образованный и адекватный человек, и крайне разочарована. Пропагандировать употребление цитрусовых как метод борьбы с COVID-19 - это не только антинаучно, но и совершенно безответственно", - цитирует издание слова медика Анны из Днепра.