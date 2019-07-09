В Скадовске обнаружили тела матери и двух детей: стали известны новые детали трагедии

В курортном городе Скадовске, в закрытой арендованной квартире обнаружили тела 34-летней Ольги Буниной и ее двух сыновей – семи и девяти лет. У женщины на голове был полиэтиленовый пакет, туго обмотанный скотчем. Новые детали трагедии рассказали в сюжете ТСН.

Ольга Бунина приехала с детьми на отдых из Херсона. Там у нее было свое риэлтерское агентство. С отцом мальчиков она в разводе, но именно он забил тревогу и поехал ее искать. Женщина поселилась в доме, который находится в 500 метрах от моря. Она арендовала квартиру у местного жителя. Соседи не обращали внимания на новую семью, так как в это время в городе много отдыхающих.

В день гибели ни саму Ольгу, ни ее детей никто не видел и как говорят соседи, в самой квартире было тихо. В Скадовск приехал бывший муж Ольги Буниной, так как начал беспокоится, что ни она, ни дети долго не выходят на связь.

В полиции сообщают, что на теле погибших не обнаружено следов насильственной смерти. Только у матери на голове был пакет и есть признаки асфиксии.

"Во время осмотра на телах погибших видимых телесных повреждений обнаружено не было. Имеющиеся признаки асфиксии у женщины. Трупы направлены в бюро судебно-медицинской экспертизы для установления причин смерти", - рассказала пресс-секретарь ГУНП в Херсонской области Ирина Атаманенко.

Также по предварительным данным экспертов, сначала умерли дети, а потом – мама. Соседи предполагают, что женщина находилась в депрессии и поэтому сначала отравила мальчиков, а потом покончила жизнь самоубийством.

Окончательную точку в этом деле поставит следствие. На данный момент опрашивают жителей микрорайона, осматривают видео с камер наблюдения и проводят экспертизы.

Загадочные смерти в Скадовске (YouTube/ТСН)

Напомним, ранее мы писали о том, что в Скадовске обнаружили тела матери и двух детей.

А также рассказывали о том, что на голове у погибшей женщины в Скадовске был пакет, обмотанный скотчем.