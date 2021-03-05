Скачок заболеваемости коронавирусом в Украине: врач дал объяснение

По словам Виленского, одна из важных причин роста заболеваемости – люди перестали соблюдать карантинные ограничения и стали больше контактировать.

"Мы сейчас видим увеличение количества случаев в разных регионах Украины, преимущественно в западных областях, но и не только. Уже Житомирская область в красной зоне. Наверное, это течение эпидемического процесса, который можно было предвидеть, так как после окончания карантина люди стали больше общаться, стало больше контактов, и соответственно, передача вируса от одного человека к другому распространилась, и сейчас мы имеем это повышение", - считает эксперт.

Он добавил, что свой вклад также вносят мутации коронавируса и измененные виды болезни передаются от одного человека к другому.

Виленский отметил, что для того, чтобы остановить пандемию, важным является вакцинация от коронавируса. Он уже сделал себе прививку и сообщил, что чувствует себя нормально.

"Я уже сделал прививку позавчера, и также сделал это публично, на камеру. Это был CoviShield, и вакцина, которая зарегистрирована и есть в Украине. Перенес прививки хорошо, чувствую себя абсолютно нормально. Для того чтобы получить иммунитет после введения вакцины, нужно, чтобы прошло некоторое время. Поэтому прививки нужно делать по всей стране, независимо от нахождения региона в красной, оранжевой или желтой зоне, это не меняет графика работы мобильных команд, которые сейчас работают", - добавил специалист.

Он объяснил, что людям, которые уже переболели коронавирусом, можно отложить вакцинацию на полгода. Но прививаться можно и раньше.