Сивохо отреагировал на избиение и попал в новый скандал

Сергей Сивохо подвергся нападению активистов Национального корпуса во время презентации в КВЦ "Парковый". Советник секретаря СНБО по реинтеграции и восстановлению Донбасса отреагировал на инцидент постом Facebook, но нарвался на новый скандал.

Напомним, что досталось советнику СНБО во время презентации "Национальной платформы примирения и единства" 12 марта. Активисты сорвали мероприятие, назвав Сивохо предателем и врагом Украины.

После нападения Сивохо опубликовал пост на тему, что "мир нужен не всем", но его упрекнули в том, что в войне нужна победа, а не мир.

"Некоторым мир не нужен. Они хотят войны. Потому что, война - это бизнес и большие деньги. Они сорвали презентацию, но не остановят наше движение к миру. Мы продолжаем нашу работу и наш диалог", - написал секретарь СНБО.

Сивохо отреагировал на нападение (скрин: facebook.com/sivokho)

В комментариях скандального советника секретаря СНБО упрекнули в том, что он путает понятие, и с чего Украине, которая не развязывала эту войну, вдруг хотеть мира.

Не війни люди хочуть, а перемоги! Перемога і мир різні речі.

Пане Сергію, якщо це війна, то чому ця ініціатива йде від України, а не від країни-агресора Росії?

Тебе мало дали?! Св@нохо!

Ті посадові особи, хто сміють називати війну із РФ - "внутрішнім конфліктом", мають бути відстороненні від виконання державних функцій як зрадники і колаборанти.

Дядька, ты йопнутый, с кем мир? С Путлером? С сбродом из российских епеней? С мильчаковым? С коллегами моторолы? С теми, кто отрубили руку Василю Пелышу за татуировку символа Украины? Вот же ж зрадник!

Скрин комментариев

Видео с инцидентом в КВЦ "Парковый" можно увидеть по ссылке.

Ранее мы писали, что Сергей Сивохо оскандалился, назвав войну на Донбассе словами российских пропагандистов.

Стоит отметить, что сразу же после инцидента секретарь СНБО Алексей Данилов "отрекся" от Сивохо, заявив что он - один из одиннадцати его внештатных советников и не уполномочен представлять позицию СНБО по любым вопросам.