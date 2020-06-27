Ситуация с COVID-19 скоро выйдет из-под контроля во всей Украине: врач дал тревожный прогноз

В Украине из-за роста количества больных коронавирусом Минздрав готовит больницы третьей волны. При этом по словам врача-эпидемиолога, многие клиники уже переполнены пациентами с COVID-19.

Руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Андрей Александрин высказал мнение, что реальное положение дел с заболеваемостью замалчивается. Об этом врач рассказал в интервью изданию "Апостроф".

Также эпидемиолог назвал регионы, где ситуация с коронавирусом вышла из-под контроля.

Врач не соглашается с утверждением, якобы сейчас в больницах много свободных мест и рост количества пациентов не является критическим.

"Потому что когда мы на этой неделе, во вторник-среду, работали в Харькове, то увидели, что областная инфекционная больница переполнена более чем на 100% больными COVID-19. Инфекционное отделение 13-й больницы в Харькове также полностью переполнено больными коронавирусом", - рассказал Александрин.

Эпидемиолог отмечает большое влияние действий местных властей на ситуацию со сдерживанием распространения коронавируса. Такое он наблюдал в Полтаве, где "неплохо отработан вопрос на уровне ОГА и есть четкая координация".

"Но и неконтролируемая ситуация, которая уже сложилась во Львове, Ивано-Франковске, Тернополе, Ровно, Харькове, очень скоро станет реальностью во всех регионах Украины", - прогнозирует Александрин.

Врач считает, что сейчас замалчивают настоящее положение дел с эпидемиологической ситуацией в связи с COVID-19.

"Потому что вопрос инфекционных заболеваний носит сугубо политический характер. Это большая редкость, когда на ток-шоу допускают врачей-инфекционистов и эпидемиологов. Но у нас постоянно слышат политиканов", - отметил Александрин.

Ранее мы писали о том, что эксперты назвали эпицентры COVID-19 в Украине и призвали граждан обратить внимание.

Также сообщалось, что украинские врачи обратились к людям из-за коронавируса и заявили, что умирает от осложнений каждый десятый пациент.