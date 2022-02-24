Ситуация в Одессе: что сейчас проиходит в городе

12:50 18 человек погибло вследствие удара на воинскую часть в Липецком, Подольского района Одесской области. Из них 8 мужчин и 10 женщин. Из-под завалов спасли 6 человек, но один из них, к сожалению, умер в больнице. Продолжается разбор завалов, сообщил Антон Геращенко со ссылкой на Одесскую ОГА.

12:20 Волонтер Одесского военного госпиталя Андрей Танцюра просит людей срочно сдать кровь. Нужны все группы. Адрес сдачи крови: Отделение заготовки крови ВМКЦ Южного Региона, ул. Пироговская, 2/2.

10:00 В УЗ сообщили, что 24 февраля из Одессы отправится эвакуационный рейс. Из соображений безопасности точное время отправки и конечного пункта назначения не сообщается.

08:12 С самого утра в социальных сетях и российских СМИ распространялась информация, что якобы около 5:00 в Одессе высадился десант войск РФ. Однако эту информацию оперативно опровергли в Генеральном штабе ВСУ.

"Информация о десантировании российских войск в Одессе не соответствует действительности", - говорится в сообщении Генштаба.

Что говорят власти Одессы и области

На данный момент в городе все объекты критической инфраструктуры, транспорт, медучреждения работают в штатном режиме. Школы переведены на дистанционное обучение, работают дежурные классы, говорится в сообщении на официальном сайте Одессы.

Одесситов просят сохранять спокойствие и ограничить передвижение по городу.

"Я обращаюсь ко всем одесситам с просьбой сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации. Паника лишает возможности критически мыслить и правильно действовать в нестандартной ситуации", - обратился к людям мэр Одессы Геннадий Труханов.

С такими же заявлениями выступило руководство области.

Все находящиеся в коммунальной собственности защитные укрытия и подвалы открыты.