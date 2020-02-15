Ситуация неоднозначная: в Киеве странное ДТП попало на видео

14 февраля около 13 часов на улице Андреевской в Киеве произошло странное ДТП с микроавтобусом и пешеходом. В полиции опубликовали видеоролик, на котором видно, что на пешехода был совершен проезд. При этом сотрудники полиции задаются вопросом о том, как классифицировать инцидент.

Как пишет пресс-служба Национальной полиции, сначала событие было квалифицировано как ДТП с пострадавшим, но после опроса участников события и просмотра видео с камер инспекторы установили, что пешеход телесных повреждений не получил.

Также полицейские установили, что водитель Mercedes не понес материального ущерба, так как на его транспортном средстве не было никаких механических повреждений.

В Киеве произошло странное ДТП с микроавтобусом

В комментариях стали дискутировать, обсуждая вопрос виновности каждого из участников движения.

Пешеход пострадал, но он и виноват, он прекрасно слышал, что автобус движется, но он был уверен, что водитель его видит и пропустит принца. Правда, ситуация глупая: пешеход не попал в поле зрения водителя и осуществился наезд. Водитель его ведь не на тротуаре сбил, а на дороге. А дорога для чего? Для езды. Пешеходы привыкли, что они всегда правы.

Пешеход сам подверг свою жизнь опасности. Сам виноват.

Авто - це джерело підвищеної небезпеки. У даному випадку, винен водій.

Однозначно пішохід винен. Навіть не розумію, чому виникло це питання.

Повезло, что под колеса не зажевало... а то могло закончиться все печальнее.

Обоюдная вина.

Скриншоты (facebook.com/kyivpatrol)

Напомним, что ранее в Киеве пьяный водитель въехал в маршрутку, пострадали 6 человек.