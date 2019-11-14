Ситуация не была необратимой: шокирующая правда о болезни Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк, популярная актриса, которая сейчас проходит реабилитацию в одной частных клиник в Подмосковье, имеет большие шансы на выздоровление. Близкий друг семьи звезды рассказал, что у Заворотнюк диагностировали опухоль на ранней стадии, что дало большие шансы на то, что она поправится.

Как сообщил друг из окружения актрисы из сериала "Моя прекрасная няня", опухоль головного мозга была обнаружена намного ранее, чем у Жанны Фриске, и это дает большие шансы на то, что Заворотнюк сможет вернуться к нормальной жизни в ближайшее время.

Анастасия Заворотнюк (Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Родные актрисы по-прежнему хранят молчание и не сообщают о том, как продвигается лечение, однако близкий друг семьи, участник шоу "Ледниковый период", которое когда-то вела Анастасия Заворотнюк, согласился рассказать некоторые детали о ее здоровье.

"Как мне рассказали, заметили заболевание на стадии, когда ситуация еще не была необратимой, как в случае с Жанной Фриске", - сообщил знакомый анонимно и добавил, что в настоящий момент болезнь начала отступать.

Анастасия Заворотнюк (Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Он отметил, что в случае с Анастасией Заворотнюк имела значения каждая минута, и так как лечение начали очень оперативно, то удалось остановить развитие болезни. Очень помогли друзья, которые сделали все возможное, чтобы помочь актрисе.

"Лучшие клиники, врачи и дорогостоящие препараты помогли – у нас среди фигуристов говорят, что Настя пошла на поправку, угрозы ее жизни нет", - рассказал источник.