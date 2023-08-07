Ситуація напружена. Українці не можуть купити квитки на поїзди Укрзалізниці

Деталі скандалу з УЗ

Васильєв розповів, що ситуація з квитками на потяги Україною залишається напруженою.

"За ключовими напрямками місця у поїздах відсутні, десь квитків немає на найближчі 7 днів. Досить аномально виглядає відсутність місць по буднях. Зокрема, у повідомленні Київ-Львів квитки відсутні на 8, 9, 10 серпня. На 11 та 12 серпня призначено додаткові потяги №163, №191", - написав він.

Запоріжжя-Дніпро-Львів - є квитки на 8 серпня - поїзд №120.

Львів-Дніпро-Запоріжжя - з 7 по 13 серпня квитки відсутні.

Харків-Львів, Одеса-Львів, Харків-Одеса - з 7 до 13 серпня квитки відсутні.

Одеса-Харків - є квитки на 10 серпня, поїзд №8. Львів-Харків - є квитки на 12 липня, поїзд №17.

Львів-Одеса - є квитки на 8, 10 серпня - поїзди: №12, №37.

Київ-Хелм, Київ-Перемишль - з 7 по 13 серпня квитки відсутні.

Аналогічна ситуація за напрямками: Київ-Івано-Франківськ, Київ-Чернівці, Київ-Ворохта-Рахів.

На поїзди УЗ неможливо купити квитки (Скриншот)

Що думають українці з цього приводу

У коментарях люди написали, що ситуація з квитками справді критична, а додаток УЗ має багато недоліків.