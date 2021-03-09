UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Ситуация критическая: врач из Закарпатья рассказал тревожные новости о коронавирусе

Автор: Анна Шиканова

В Закарпатской области ситуация с коронавирусом становится все хуже. Больницы переполнены и у большинства пациентов – тяжелое течение COVID-19. Врачи говорят, что третья волна коронавируса на Закарпатье намного сложнее двух предыдущих.

Главный врач центральной городской клинической больницы Ужгорода Иван Курах рассказал в эфире телеканала "Украина 24" о том, что количество больных стремительно растет.

"Ситуация очень критическая. Очень много поступило тяжелых больных. Первая и вторая волна коронавируса была мягче. Третья волна слишком сложная", - отметил медик.

Он добавил, что в центральной городской клинической больнице Ужгорода уже переоборудовали для больных с коронавирусом пять отделений и мест снова не хватает. Пациенты поступают в очень тяжелом состоянии и не всех удается спасти.

"В моей больнице сначала открывали одно отделение, сейчас дошли до 5. У нас сейчас 190 коек. Другого выхода нет, потому что много больных поступает. За эту ночь к нам поступило 8 больных, к сожалению, шестерым не смогли помочь. Больные поступают в очень запущенном состоянии с выраженной дыхательной недостаточностью. Большинство больных из-за возраста, онкологию и сахарного диабета", - сообщил Иван Курах.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Минздраве рассказали о новых штаммах коронавируса – они опаснее и заразнее, и поражают не только легкие, но и другие внутренние органы человека.

А также мы рассказывали о том, что в Ивано-Франковске наибольшая заболеваемость и смертность с начала эпидемии COVID.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины КоронавирусCOVID-19
Читайте также
Локдаун во Львове вполне возможен, - Садовый
Почти 10 областей Украины близки к "красной" зоне карантина - Шмыгаль
Прогноз погоды