Ситуация критическая: врач из Закарпатья рассказал тревожные новости о коронавирусе
В Закарпатской области ситуация с коронавирусом становится все хуже. Больницы переполнены и у большинства пациентов – тяжелое течение COVID-19. Врачи говорят, что третья волна коронавируса на Закарпатье намного сложнее двух предыдущих.
Главный врач центральной городской клинической больницы Ужгорода Иван Курах рассказал в эфире телеканала "Украина 24" о том, что количество больных стремительно растет.
"Ситуация очень критическая. Очень много поступило тяжелых больных. Первая и вторая волна коронавируса была мягче. Третья волна слишком сложная", - отметил медик.
Он добавил, что в центральной городской клинической больнице Ужгорода уже переоборудовали для больных с коронавирусом пять отделений и мест снова не хватает. Пациенты поступают в очень тяжелом состоянии и не всех удается спасти.
"В моей больнице сначала открывали одно отделение, сейчас дошли до 5. У нас сейчас 190 коек. Другого выхода нет, потому что много больных поступает. За эту ночь к нам поступило 8 больных, к сожалению, шестерым не смогли помочь. Больные поступают в очень запущенном состоянии с выраженной дыхательной недостаточностью. Большинство больных из-за возраста, онкологию и сахарного диабета", - сообщил Иван Курах.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Минздраве рассказали о новых штаммах коронавируса – они опаснее и заразнее, и поражают не только легкие, но и другие внутренние органы человека.
А также мы рассказывали о том, что в Ивано-Франковске наибольшая заболеваемость и смертность с начала эпидемии COVID.