Ситуация критическая: врач из Закарпатья рассказал тревожные новости о коронавирусе

В Закарпатской области ситуация с коронавирусом становится все хуже. Больницы переполнены и у большинства пациентов – тяжелое течение COVID-19. Врачи говорят, что третья волна коронавируса на Закарпатье намного сложнее двух предыдущих.

"Ситуация очень критическая. Очень много поступило тяжелых больных. Первая и вторая волна коронавируса была мягче. Третья волна слишком сложная", - отметил медик.

Он добавил, что в центральной городской клинической больнице Ужгорода уже переоборудовали для больных с коронавирусом пять отделений и мест снова не хватает. Пациенты поступают в очень тяжелом состоянии и не всех удается спасти.

"В моей больнице сначала открывали одно отделение, сейчас дошли до 5. У нас сейчас 190 коек. Другого выхода нет, потому что много больных поступает. За эту ночь к нам поступило 8 больных, к сожалению, шестерым не смогли помочь. Больные поступают в очень запущенном состоянии с выраженной дыхательной недостаточностью. Большинство больных из-за возраста, онкологию и сахарного диабета", - сообщил Иван Курах.