Ситуация с коронавирусом в Луганске - критическая: похоронный бизнес процветает

Коронавирус в Луганске массово убивает людей, ведь лекарств и врачей в оккупированном городе нет.

Такое заявление сделал в эфире росТВ один из бывших депутатов Верховной Рады, который в 2014 году сбежал в Россию на постоянное место жительства.

"Там эпидемия. Пневмония - это приговор! Там нет лекарств и врачей, лечить некому", - заявил он.

В росСМИ прозвучала также информация о том, что не так давно от коронавируса умер экс-"министр культуры" и автор "гимна ЛНР" Юрий Дерский.

"Человек лежал на койке и понимал, что его никто не вылечит", - отметил бывший нардеп.

Он добавил, что надежды на спасение нет, а единственный успешный бизнес в ОРДЛО - похоронный.

"Единственный бизнес, который процветает, это оказание похоронных услуг, который увеличился в три раза. Есть ли тот, кто может оценить реальную сложившуюся ситуацию? Хотя бы посмотреть, чем можно помочь людям. Лидеры ДНР и ЛНР вообще понимают, что там происходит?" - заявил экс-нардеп.

В Луганске критическая ситуация с коронавирусом (видео: YouTube)

Отметим, что время от времени из-за линии разграничения на подконтрольную территорию доходят новости про смерть "руководства" ОРДЛО от коронавируса.

К примеру, недавно умер один из самых известных боевиков "ЛНР" Алексей Павлов, более известен по кличке "Леший". Он скончался от пневмонии, что возникла в результате осложнений от коронавируса.