Ситуация с COVID-19 вышла из-под контроля: врачи прогнозируют медицинский коллапс

Коронавирус в Украине набирает обороты, и ситуация стремительно ухудшается. Ожидается, что к концу года в сутки будет более 9 тысяч зараженных.

Тревогу бьют как врачи, так и сами пациенты. Люди жалуются, что больницы переполнены и их не хотят принимать. При этом пациентов лечат прямо в коридорах. Медики говорят о том, что инфекционные и реанимации переполнены. Об этом сообщает ТСН.

В медучреждениях также наблюдается недостаток кислорода, без которого люди с тяжелыми пневмониями чувствуют себя, как рыба без воды.

На случай критических моментов с больными коронавирусной инфекцией власти предусмотрели дополнительные госпитальные базы. Но остается открытым вопрос о том, хватит ли медиков и оборудования на всех. Ведь ситуацию может усугубить еще и сезонный грипп.

Врач-анестезиолог Ровенской областной детской больницы Павел Сильковский считает, что ситуация с COVID-19 вышла из-под контроля. По его словам, количество зараженных будет только расти, а вот введение жесткого карантина ничем не поможет.

Он также отметил, что болеть осенью сложнее чем летом. Он говорит о том, что если бы критическая масса украинцев переболела коронавирусом летом, то в конце года в стране были бы немного лучшие результаты. Но теперь результаты с заболевшими будут хуже.

Медики также опасаются, что будет проблема с кадрами, поскольку очень много врачей также болеют коронавирусом.

Также существует проблема того, что сотни больных COVID-19 бродят повсюду. Результаты тестов приходят с опозданием через 5-6 дней. В это время уговорить пациента самоизолироваться практически невозможно.

Напомним, медик рассказала, как предотвратить тяжелое развитие COVID-19.