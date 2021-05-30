Ситуация будет меняться: сколько людей заразится COVID-19 в начале лета

Так, за последний месяц количество новых заболевших COVID-19 за сутки продолжает снижаться, и ученые дают оптимистический прогноз - так будет продолжаться и дальше.

Ученые отметили, что по состоянию на конец мая (прогноз был опубликован 25-го числа) среднее количество новых зафиксированных случаев в день уменьшилось до 3 767. Уровень смертности также значительно снизился.

"Согласно прогнозным вычислениями, среднее количество новых случаев равна 3442 в течение недели 26 мая - 1 июня 2021 года и 2914 - в течение недели 2-8 июня 2021 года", - спрогнозировали в НАН.

Также исследователи сравнили общие показатели летальности в прошлом году и в нынешнем. Так, в марте 2021 в Украине людей умерло больше на 16,6 тысяч, чем за такой же период в марте 2020-го.

"По демографическим данным Государственной службы статистики Украины, в марте 2021 года умерло на 12,9 тыс. (24,7%) человек больше, чем в среднем в 2015-2019 годах, и на 16,6 тыс. больше, чем в 2020 году. При этом летальных исходов при COVID-19 было 7,7 тыс.", - говорится в сообщении.