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Систематически била и унижала: в Ровно тренер по плаванию издевалась над детьми

Автор: Анна Шиканова

В Ровно тренера по плаванию спортивной школы обвинили в систематическом избиении и унижении своих подопечных. В полицию обратились родители юных спортсменов.

Об этом на своей Facebook-странице рассказали в сообществе "Ангелы жизни".

Родители детей обратились в общественную организацию, а также в полицию. Они сообщили, что тренер регулярно избивала детей в спортивной секции, а также оскорбляла их словесно.

"Еще одна ужасная ситуация с применением насилия против детей возникла в нашем городе. Так, ровенская тренер местной спортивной школы систематически наносила телесные повреждения и побои детям-школьникам, которых она тренировала. Она применяла к ним насилие (била по голове и другим участкам тела) и унижала", - говорится в сообщении.

Как отметил один из отцов в комментариях, у ребенка после таких спортивных занятий отпало желание посещать бассейн полностью.

"У моего ребенка после полугода занятий у данного тренера, желания посещать бассейн больше нет совсем. Дети стояли на лестнице и плакали", - написал Манко Сергей.

В полиции отметили, что получили коллективное заявление от пяти родителей о неприемлемых методах тренировки и воспитания со стороны тренера по плаванию. Также указано, что подобные методы использовал не один тренер, а два.

"Известно, что жалобы на действия тренеров по плаванию имели место в 2019 и 2020 годах. Они утверждают, что две женщины-тренеры во время занятий наносили детям телесные повреждения", - сообщили в полиции Ровенской области.

Начато досудебное расследование, предварительно по ч. 1 ст. 125 УК Украины (Умышленное легкое телесное повреждение). Сейчас следователи выясняют все обстоятельства инцидентов и проводят опрос пострадавших и свидетелей.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Запорожье девочки устроили зверскую драку, чтобы привлечь внимание.

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Новости Украины избиениепреподавателитренер
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