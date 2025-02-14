Сирі чи смажені? Дієтолог розповіла, які горіхи кращі для здоров'я

Горіхи містять корисні жири, клітковину, вітаміни та багаті антиоксидантами сполуки. І сирі, і смажені горіхи можуть бути корисними, але вони мають деякі відмінності.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Health .

Що відомо про смажені горіхи

Дієтолог Авів Джошуа розповіла, що смажені горіхи нагрівають для посилення їх аромату, смаку та текстури. Вони можуть бути сухо смаженими, де олія не додається, або смаженими в олії.

Смажити можна в духовці або на плиті, часто додаючи приправи, такі як сіль або спеції, щоб додати смаку.

Користь сирих горіхів для здоров’я

Сирі горіхи не містять олії, солі чи солодких ароматизаторів, що може бути більш здоровим вибором, якщо ви стежите за споживанням калорій, цукру чи натрію.

Вони також зберігають більш високий рівень певних поживних речовин. Сирий мигдаль і горіхи макадамії містять більше білка, клітковини, вітаміну С і деяких вітамінів групи B, ніж їхні смажені аналоги.

Фундук містить більше кальцію, фосфору та калію в сирому вигляді, ніж у смаженому.

Деякі сирі горіхи також можуть зберігати більше фітохімічних речовин у сирому стані. Сирий мигдаль містить значну кількість хініну, рибалінідину, сапогеніну, флаван-3-олу та таніну.

Сирі бразильські горіхи та фундук містять такі корисні фенольні речовини, як галова кислота.

Сирі горіхи іноді можуть переносити шкідливі бактерії, такі як сальмонела, хоча це рідко. Тоді як смаження нагрівання можуть допомогти вбити бактерії.

Вплив смаження горіхів на здоров'я

Смаження може покращити смак, запах, колір, текстуру та зовнішній вигляд горіхів. Обсмажування необхідно проводити акуратно, занадто сильний нагрів може призвести до окислення жирів у горіхах, що призведе до згірклого смаку та низької якості.

Порівняно з сирими горіхами, смажені горіхи можуть мати трохи більше вуглеводів.

Спосіб обробки горіхів також впливає на їх енергетичний вміст. Більш оброблені горіхи, такі як смажені виділяють більше жиру порівняно з сирими цілими.

Вплив смажених горіхів на здоров’я залежить від того, що і скільки ви в них додаєте. Це особливо важливо, якщо ви стежите за споживанням калорій, цукру чи солі.

Смаження вдома горіхів дає вам повний контроль над інгредієнтами. Ви можете зменшити кількість солі та цукру та використовувати замість них спеції.

Приготування горіхів або інших продуктів при високій температурі може призвести до утворення хімічної речовини під назвою акриламід. Доведено, що високий рівень акриламіду викликає рак. Н айкраще смажити їх при помірній температурі та часто перевіряти, щоб уникнути акриламіду та пригорання.

Поради щодо споживання

Насолоджуйтесь сирими або смаженими горіхами для посилення смаку. Смаження в домашніх умовах просте і дозволяє контролювати інгредієнти. Ось як безпечно їх підсмажити:

розігрійте духовку до 165 градусів

викладіть горіхи в один шар на деко, застелене пергаментним папером

злегка змастіть оливковою олією

зменшіть або виключіть сіль і цукор і приправте горіхи спеціями

смажте 10-15 хвилин, помішуючи для рівномірного приготування та перевіряючи, щоб вони не підгоріли

повністю охолодіть перед зберіганням у герметичному контейнері

Які горіхи кращі

Сирі горіхи мають меншу калорійність і краще зберігають такі поживні речовини, як білок і клітковина. Залежно від горіха, смаження може посилити деякі багаті антиоксидантами сполуки.

У смажені горіхи, швидше за все, додають цукор або сіль, тому контроль інгредієнтів під час смаження вдома є ключовим для здоровішого варіанту. Сирі горіхи є більш зручними та універсальними.