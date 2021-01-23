Синяки на теле без объективных причин: врачи рассказали, когда нужно бить тревогу

Синяк на теле обычно появляется в ответ на травму. Под кожей начинают развиваться капилляры и цвет синяка из-за этого приобретает различные оттенки. Обычно они самостоятельно исчезают через одну-две недели. Однако бывают случаи, когда травмы не было, а синяк появился. Врачи говорят, что это сигнал к тому, что возникли проблемы со здоровьем.

Как сообщают специалисты Medical News Today, синяки часто начинают появляться у людей старшего возраста, так как их кровеносные сосуды становятся слабее. Однако бывает, что они возникают и у людей более молодого возраста.

Как признаки говорят, что с организмом не все в порядке

Болезненные синяки возникают в ответ на незначительные травмы

На теле появляется много синяков, но человек не всегда помнит о травмах

Синяки возникают часто, а на их заживление уходит много времени

Кровотечения после травмы длится дольше 10 минут

Причины возникновения синяков

Лекарственные средства. Есть препараты, которые разжижают кровь и могут вызвать больше синяков и кровотечений. Если есть такие признаки – нужно обговорить это со своим врачом.

Злоупотребление алкоголем. Спиртные напитки является важным фактором в развитии заболеваний печени, в том числе и цирроза. Как только печень перестает вырабатывать белки, которые помогают свертыванию крови, начинаются проблемы.

Нарушение свертываемости крови. К этому могут привести генетические заболевания или приобретенные во взрослом возрасте. Если такое нарушение вызывает синяки, то есть опасность, что у человека могут быть внутренние кровотечения.

Дефицит витаминов. Некоторые витамины могут влиять на свертываемость крови. Цинга появляется от недостатка витамина С и она провоцирует кровоточивость десен, синяки и раны, которые долго не заживают.

Рак. Такое встречается редко, но онкология может вызывать внезапные кровотечения и синяки. Обычно кровь поражает лейкоз. Также может быть кровоточивость десен.

Васкулит. Это воспаление кровеносных сосудов, которое может вызвать кровотечения и синяки, а также одышку, онемение конечностей, язвы, комки и пурпурные пятна.

Пурпура. Это заболевание пожилых людей и поражает людей старше 50 лет. На коже появляются пурпурно-красные поражения, которые проявляются на руках и кистях.

Напомним, ранее мы писали о том, что врачи перечислили скрытые признаки сахарного диабета.

А также рассказывали о том, какие серьезные заболевания маскируются под плохое настроение.