Синці та подряпини по всіх ногах. Вихователька в інтернаті била й душила дитину (фото)

Деталі історії

У редакцію "Чернівецького променя" повідомили про те, що одна з виховательок у закладі постійно знущається з дітей і навіть застосовує проти них фізичну силу.

Відповідно до слів джерел видання, останнім був випадок, коли жінка душила дитину дротом від зарядки для телефону.

Згодом дирекція закладу підтвердила факт побиття дитини. За словами директорки інтернату, дитину побила старша вихованка закладу, якій 17 років.

Наслідки побиття дитини (фото: promin.cv.ua)

"Діти побилися. Старша дитина вдарила молодшу проводом від зарядного пристрою. Зараз тут прокуратура і поліція", - повідомила Алла Трохименко.

Вона також додала, що бачила фото з мережі. Жінка хоче, щоб справу розслідували правоохоронні органи.

"У нас 45 дітей, якщо їх опитати, то цього не приховаєш, якби це дійсно було. Тому я цього не боюся", - сказала Трохименко.

Реакція Офісу Генпрокурора

Попри переконання директорки, що діти побилися між собою, через можливе жорстоке поводження з дітьми у релокованому центрі соціальної підтримки дітей і сімей на Буковині розпочали провадження

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Чернівецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом неналежного виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей (ч. 1 ст. 137 КК України).

Покарання передбачає штраф від 1 000 до 4 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади до трьох років.

Наразі правоохоронці з'ясовують всі обставини.