Синоптики шокировали прогнозом на выходные: каким областям не повезет (фото)

Погода в Украине на выходных, 8 и 9 июня принесет жителям большинства областей очередную порцию неприятностей в виде гроз и дождей и шквального ветра. Однако в воскресенье на некоторой части страны ожидается улучшение погодных условий. Об этом сообщают синоптики Украинского гидрометцентра.

Так, в субботу, 8 июня, синоптики прогнозируют небольшие дожди с грозами по всей территории страны. А для некоторых областей синоптики на субботу объявили штормовое предупреждение.

Днем в западных, центральных, Одесской, Сумской и Харьковской областях местами град и шквалы 15-20 м/с.

Несмотря на осадки, температура воздуха будет достаточно высокой, особенно на Востоке страны, где воздух прогреется до +29... +31 градуса. Ночью в регионе будет от +16 до +19 тепла.

Самая низкая температура в субботу будет на Западе - от +24 до +27 градусов, кроме Закарпатья, где будет теплее - от +27 до +29 тепла. Ночью будет +13... +17.

На остальной территории +27... +30 градусов, ночная температура составит от +15 до +18.

В Киеве в субботу также возможны небольшие дожди с грозами. Ночью от +16 до +18 градусов, днем жарко - от +28 до +30.

Погода в Украине в субботу, 8 июня (фото: meteo.gov.ua)

В воскресенье, 9 июня вероятность дождей и грох сохранится всюду, кроме Восточных и приближенных к ним областей - Днепропетровской и Запорожской.

Температурные указатели будут почти такими же, как и в субботу.

Погода в Украине в воскресенье, 9 июня (фото: meteo.gov.ru)

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