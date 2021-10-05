Синоптики рассказали, где в Украине все еще будет тепло

На западе теплее всего будет в Закарпатской области. Там ожидается +19+21. Во Львовской и Ивано-Франковской областях +16+18, в Черновицкой и Волынской - +15+17, в Тернопольской, Хмельницкой и Ровенской - +14+16.

В северной части страны также без осадков. В Черниговской области +14+16, в Сумской - +12+14.

В центральных регионах будет также тепло и сухо. В Черкасской и Полтавской областях +13+15, в Кировоградской и Днепропетровской - +14+16.

На востоке солнечно. В Луганской, Донецкой и Харьковской областях ожидается +13+15.

На юге будет немного теплее. В Запорожской и Николаевской областях +16+18, в Херсонской и Одесской - +17+19.

В оккупированном Крыму без дождей и +15+17.

В Киеве синоптики обещают +14+16. При этом осадков не ожидается. Сегодня будет дуть южно-восточный ветер со скоростью 5-10 м/с.

Погода в Украине 5 октября (погодная карта: meteo.gov.ua)