Синоптики рассказали, где сегодня воздух прогреется до +19

Погода в Украине сегодня, 3 октября, будет солнечной. Осадков не ожидается и в некоторых областях будет достаточно тепло.
Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.
В западной части Украины сегодня будет теплее всего. В Закарпатской области +17+19. Во Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях +16+18. В Волынской, Ровенской, Тернопольской и Хмельницкой - +15+17.
На севере страны уже не так тепло. В Черниговской и Сумской областях температура воздуха прогреется до +12+14.
В центральной части температура будет разной. В Черкасской области +15+17, В Полтавской - +13+15, в Днепропетровской и Кировоградской - +14+16.
На юге также тепло. В Запорожской и Херсонской областях +15+17, в Николаевской области +16+18, а в Одесской - +14+16.
В оккупированном Крыму также без осадков. Температура воздуха на полуострове составит +15+17.
В Киеве без осадков. Синоптики обещают, что воздух прогреется до 14…16 градусов тепла. При этом будет дуть южно-восточный ветер со скоростью 5-10 м/с.
Погода в Украине 3 октября (погодная карта: meteo.gov.ua)
Напомним, синоптики рассказали, ждать ли украинцам в октябре раннего снега и морозов.
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