Синоптики рассказали, где сегодня будет до +21

На западе сегодня будет теплее всего. В Закарпатской области +19+21, во Львовской области +18+20, в Ивано-Франковской области +16+18, в Черновицкой и Ровенской областях +15+17. В Тернопольской области +14+16, в Хмельницкой - +13+15.

В северной части страны будет прохладней. В Черниговской области +12+14, в Сумской области +11+13.

В центральных регионах также без осадков. В Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областях +13+15. В Полтавской области +12+14.

На востоке температура воздуха следующая: в Луганской области +11+13, в Донецкой - +13+15, в Харьковской - +12+14.

На юге будет немного теплее. В Запорожской области +13+15, в Херсонской и Одесской областях +15+17. В Николаевской области +14+16.

В оккупированном Крыму без осадков. Ожидается, что температура воздуха на полуострове составит +14+16.

В Киеве также без дождя. Воздух прогреется до +14+16. При этом будет дуть южно-восточный ветер 3-8 м/с.

Погода в Украине 4 октября (погодная карта: meteo.gov.ua)