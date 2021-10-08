Синоптики обещают теплый и солнечный уикенд 9-10 октября

Не проспите солнечный уикенд!

Еще можно успеть сделать селфи на фоне золотых листьев и записаться на пешую экскурсию.

Только в Черниговской и Сумской областях стоит одеться потеплее - столбик термометра не поднимется выше +12.

А вот жителям южных регионов и Закарпатья повезет больше. Так, в Одессе, Херсоне, Николаеве и Ужгороде прогноз погоды на выходные обещает до +15 днем.

Зонты и резиновые сапоги тоже можно оставить дома - на всей территории Украины осадков не предвидится.

Увы, если днем украинцев порадует солнечная погода, то уже в ночь с 9 на 10 октября синоптики обещают первые заморозки. Холоднее всего будет в Черниговской области - до -1. В других регионах страны столбик термометра не опустится ниже 0-3.

Погода в начале недели будет облачной, в западных регионах пойдут дожди.

Жителям Закарпатья, Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областей советуем отложить пока белоснежные кроссовки, достать шарфы потеплее и запастись лимонами - погода на понедельник будет дождливой, до +9...+12, а промозглый ветер до 13-14 км/ч не добавит уюта.

В восточной, южной и северной частях Украины, а также в Киеве дожди придут ко вторнику. При этом будет тепло. Например, в Днепре и Харькове в первой половине недели прогнозируют до +17...+19.

Кстати. Оказавшись на улице под дождем, обязательно прислушайтесь: если услышите гром в октябре, зима будет короткой и без снега.